La Lega Serie A ha reso noto oggi il calendario del campionato Primavera 1 per la Stagione Sportiva 2025/2026.

I giallorossi guidati da mister Schipa esordiranno in casa con il Milan e chiuderanno il girone di andata in trasferta con l’Atalanta. Il girone di ritorno si aprirà con la gara in casa con il Bologna con l’ultima giornata della Regular Season che vedrà il Lecce ospitare la Fiorentina.