Giallorossi della formazione Primavera 1 in campo alle 11:00 allo Stadio "Deghi Center” di San Pietro in Lama (LE) per la 22ª Giornata del Campionato Primavera 1, Lecce - Monza.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Rafaila, Esposito ©, Addo (47’ st Pejazic), Gorter, Winkelmann (21’ st Regetas), Kovac, Delle Monache (47’ st Agrimi), Pacia, Ubani, Bertolucci (21’ st Kodor), Denis (43’ st Mboko). A disposizione: Verdosci, Russo, Yilmaz, Minerva, Zanotel, Paglialunga. Allenatore: Giuseppe Scurto

Monza: Vailati, Domanico, Longhi (19’ st Bagnaschi), Nene, Viti (1’ st Crasta), Berrerta ©, Reita (1’ st Miani (38’ st Troise), Ballabio, Capolupo (26’ st Pedrazzini), Azarovz, Zanaboni. A disposizione: Montagna, Castelli, Gaye, Buonaiuto, Attinasi, Fumagalli. Allenatore: Oscar Brevi



Marcatori: 7’ pt Zanaboni, 8’ st Delle Monache, 49’ st Nene

Ammoniti: 14’ pt Nene, 24’ pt Pacia, 25’ pt Berretta, 27’ pt Winkelmann, 30’ pt Viti, 14’ st Gorter, 19’ st Esposito, 34’ st Kovac

Espulsi: 45’ st Kodor

Recupero: 5’ st

Arbitro: Mattia Nigro della sez. di Prato

Assistenti: Pierpaolo Carelli della sez. di L’Aquila - Fabio D’Ettorre della sez. di Lanciano