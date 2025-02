L'U.S. Lecce comunica che a partire dalle ore 15:00 di oggi, lunedì 24 febbraio, sarà attiva la vendita dei biglietti del Settore Ospiti CURVA ESTERNA – (CE1) validi per la gara del campionato Serie A Enilive 2024/2025 Fiorentina - Lecce, in programma venerdì 28 febbraio alle ore 20:45 presso lo stadio “Artemio Franchi” di Firenze.

La vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Puglia è consentita esclusivamente per il settore Ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva US LECCE .

I biglietti potranno essere acquistati entro le ore 19.00 del giorno antecedente la data della gara.



Prezzo Settore Ospiti: € 23,00 (più diritti di prevendita)

Capienza Settore Ospiti: 300 posti

Punti vendita: rete vivaticket ed online al seguente link: https://acffiorentina.vivaticket.it/index.php .



Indicazioni stradali Tifosi Ospiti

L'uscita autostradale consigliata per i Tifosi Ospiti è Firenze Sud, da li poi sarà sufficiente seguire le indicazioni della cartellonistica stradale (Tifosi Ospiti) e delle Forze dell'Ordine presenti lungo tutto l'itinerario.

Regolamento d'Uso ed il Codice di Comportamento

https://www.acffiorentina.com/getContentAsset/8b2a4713-a572-4b1c-be67-c73b814eb2a1/19f907e4-0a53-4ae6-8e45-26658ac24c6c/Stagione-Sportiva-24-25_Regolamento-d-uso-Stadio-Franchi.pdf?language=it