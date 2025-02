La preparazione dei giallorossi in vista della gara di domenica con il Bologna è ripresa oggi con un allenamento pomeridiano all’Acaya Golf Resort & SPA.

Primo allenamento agli ordini di mister Giampaolo per N’Dri, Sala e Scott.

Banda, Berisha e Gaspar si sono allenati regolarmente con il resto della squadra, mentre Rafia ha svolto parte della seduta in gruppo. Assente Marchwiński.

Il lavoro della squadra proseguirà domani con una doppia seduta ad Acaya.





Sono in vendita i biglietti per la gara Lecce - Bologna, 24ª giornata della Serie A Enilive, in programma domenica 9 febbraio alle ore 18:00 al Via del Mare. Clicca QUI per tutte le info.