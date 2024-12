Giallorossi in campo alle 20:45 al Via del Mare per la 14ª giornata della Serie A Enilive, Lecce - Juventus.



Questo il tabellino del match:

Lecce: Falcone, Gaspar, Baschirotto ©, Morente (30’ st Rebić), Rafia (36’ st Oudin), Krstović, Guilbert, Dorgu, Ramadani (30’ st Kaba), Gallo (39’ st Pierotti), Coulibaly. A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Berisha, Sansone, Helgason, Jean, McJannet, Marchwiński, Hasa. Allenatore: Marco Giampaolo



Juventus: Pernil, Gatti (18’ st Rouhi), Locatelli, Danilo ©, Conceição (39’ st Pugno), Koopmeiners, Yildiz (30’ st Mbangula), Kalulu, Thuram (18’ st Fagioli), Weah, Cambiaso. A disposizione: Pinsoglio, Di Gregorio, Montero, Owusu, Papadopoulos, Pagnucco. Allenatore: Thiago Motta

Marcatori: 23’ st Cambiaso, 48’ st Rebić

Ammoniti: 19’ pt Coulibaly, 39’ pt Cambiaso, 22’ st Danilo, 28’ st Fagioli, 37’ st Koopmeiners

Recupero: 1’ pt - 4’ st

Spettatori: 27.080 di cui 21.726 abbonati



Arbitro: Antonio Rapuano sez. di Rimini

Assistenti: Filippo Meli sez. di Parma - Stefano Alassio sez. di Imperia

IV Ufficiale: Daniele Perenzoni sez. di Rovereto

VAR: Simone Sozza sez. di Seregno

AVAR: Davide Ghersini sez. di Genova