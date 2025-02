Giallorossi della formazione Under 15 in campo alle 13:00 al Centro Sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 4ªgiornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 15 Girone C, Lecce - Bari.

Questo il tabellino dell’incontro:

Lecce: Belloni, Pecere (5’ st Sergi), De Lauro, Cafasso, Avvisati ©, D’Agostino, Cipressa (22’ st Milli), Raffo (35’ st Turlizzi), Scotti, Placi’, Desiate. A disposizione: Lucarella, Costa, Tundo, De Vito, Carluccio, D’Arpe. Allenatore: Emanuele Antonucci

Bari: Capogrosso, Evangelista (14’ st Mitola), Di Clemente, Piazzolla, De Feudis, Patronelli (14’ st De Lucia), Dibenedetto, Damato (38’ st Sansonetti), Carlone (14’ st Rainone), Ferorelli (26’ st Stramaglia (38’ st Cangiano), Mastrapasqua. A disposizione: Cafagna, Perulli, Napoli. Allenatore: Vito Santeramo

Marcatori: 28’ pt Desiate, 32’ pt Dibenedetto (rig.), 42’ pt Dibenedetto, 4’ st Mastrapasqua

Ammoniti: De Lauro, Cipressa, Raffo, De Feudis, Ferorelli

Espulsi: Mastrapasqua, Scotti

Arbitro: Andrea Cavaliere della sez. di Brindisi

Assistenti: Giuseppe Fumarola della sez. di Brindisi - Francesco Davide Mariano della sez. di Casarano