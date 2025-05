Di seguito i risultati e i marcatori delle gare disputate dal Settore Giovanile giallorosso.

La Primavera 1 ha ottenuto un pareggio con l'Empoli grazie al gol di Minerva nei minuti di recupero che ha consentito ai giallorossi di raggiungere il quarto risultato utile consecutivo. Larga vittoria per 5-1 con la Roma per l'Under 18, pareggio in trasferta sul campo della Roma per la formazione Under 14.

PRIMAVERA 1

Lecce - Empoli 1-1

39’ pt Popov

46’ pt Minerva

UNDER 18

Lecce - Roma 5-1

5’ pt Terlizzi

43’ pt Di Pasquale

11’ st Spinelli

26’ st Esposito

37’ st Perrone

40’ st Parente