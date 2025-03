Di seguito i risultati e i marcatori delle gare disputate dal Settore Giovanile giallorosso.

Secondo successo consecutivo per la formazione Primavera 1, che grazie al gol di Agrimi ha superato per 1-0 l’Udinese raggiungendo quota 37 punti in classifica. Sconfitta con la Lazio per l’Under 18, successo per 3-1 nel derby con il Bari per l’Under 17. Le formazioni Under 16 ed Under 15, impegnate in trasferta con la Lazio, tornano da Roma rispettivamente con una sconfitta ed una vittoria. Turno di sosta per i ragazzi dell’Under 14.

PRIMAVERA 1

Udinese - Lecce 0-1

48’ st Agrimi

UNDER 18

Lecce - Lazio 1-2

33’ st Montano

39’ st Battisti (Aut)

49’ st Fazio

UNDER 17

Lecce - Bari 3-1

7' pt Lerga

39' pt Voglino

32' st Muya

46' st Scarano

UNDER 16

Lazio - Lecce 2-1

9’ pt Di Maggio

18’ pt Ferrante

7’ st Serra