Giallorossi della formazione Under 15 in campo alle 10:30 al Centro Sportivo “Marca” di Cosenza (CS) per la 5ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 15 Girone C, Cosenza - Lecce.

Questo il tabellino dell’incontro:

Cosenza: Rogano (25’ st Sicilia), Grisolia (25’ st Tosti), Mourid, Sconosciuto, Tursi, Tucci (35’ st Pagliuso), Chinnici (11’ st Cariati), Fiore, Madeo (25’ st Scalzo), Di Natale (11’ st Liguori), Zinna (25’ st Staropoli). A disposizione: Orlando, Longo. Allenatore: Pierantonio Tortelli

Lecce: Belloni (35’ st Lucarella), De Lauro, Sergi (25’ st Costa), Cafasso (35’ st Tundo), Avvisati, D’Agostino, Cipressa, Raffo (25’ st De Vito), De Siate (35’ st Milli), Placi’ (35’ st D’Arpe), Turlizzi (1’ st Torsello). A disposizione: Pecere. Allenatore: Emanuele Antonucci

Marcatori: 7’ pt Cafasso, 33’ pt Cipressa (rig.), 30’ st Cafasso

Ammoniti: Di Natale, Tursi, Torsello

Arbitro: Riccardo Baronello della sez. di Lamezia Terme

Assistenti: Fernando Mendicino della sez. di Lamezia Terme - Alessia Ruberto della sez. di Lamezia Terme