Squadra subito in campo questa mattina per una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA.

A riposo Rafia, per un problema muscolare accusato nella gara di ieri con il Genoa.

Berisha ha svolto un lavoro personalizzato mentre Banda e Gaspar hanno proseguito con le terapie.

Il calciatore Persson, rientrato per fine prestito dal Värnamo, ha svolto un allenamento personalizzato.

La preparazione dei giallorossi in vista della gara in trasferta con l’Empoli, prima giornata del girone di ritorno, proseguirà mercoledì con una doppia seduta di allenamento sempre all’Acaya.