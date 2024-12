Giallorossi subito in campo ad Acaya per la ripresa della preparazione in vista della sfida di lunedì a Como.

I calciatori impiegati nella gara di ieri sera hanno svolto un lavoro di scarico mentre allenamento regolare per il resto del gruppo.

Gallo ha svolto un lavoro personalizzato mentre Banda e Gaspar hanno svolto terapie.

Domani nuova seduta di allenamento al mattino ad Acaya.