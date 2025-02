Giallorossi della formazione under 14 in campo alle 15:30 al Centro sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 3ª giornata di ritorno del Campionato Giovanissimi professionisti Under 14 Pro Gruppo 7, Lecce - Catanzaro.

Questo il tabellino dell’incontro:

Lecce: Mele, Rizzo, Turchiarulo (22’ st Romano), Colaci, De Felice, Sicuro, Marra, Fall, Di Tana, Favale (17’ st Costantini), Montinaro. A disposizione: Piccinno, Leo, Strada, Capobianco, Spedicato, Casalino, Marulli. Allenatore: Massimo Manca

Catanzaro: Lopreiato R., Lopreiato P., Manfreda (40’ st Bilotta), Risuleo, Vumbaca, Miungo (22’ st Massara), Vetere (30’ st Opipari), Marino (11’ st Galloro), Giacobbe © (27’ st Alfieri), De Dio, Palermo (33’ st Valentino). A disposizione: Androsky, Parisi, Melissari. Allenatore: L. Gemelli

Marcatori: 14’ st Vetere, 33’ st Sicuro

Ammoniti: Fall

Arbitro: Michele Curcio della sez. di Brindisi