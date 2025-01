Giallorossi della formazione Under 14 in campo alle 13:00 al Centro Sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 9ª giornata del Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti Under 14 gruppo 7, Lecce - Napoli.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Mele, De Felice, Rizzo A. (30’ st Greco), Sicuro (1’ st Strada), Okoumassoun, Colaci, Cipressa, Fall © (25’ st Marulli), Marra, Favale, Montinaro (15’ st Costantini). A disposizione: Rizzo P., Turchiarulo, Leo, Capobianco, Di Tana. Allenatore: Massimo Manca

Napoli: Fulgione, Carobene, Savarese (21’ st Prezioso), Marigliano (10’ st Coni), Andreozzi, Manna (1’ st Polise), Fattoruso, Rocco, Imperiale (30’ st Dalterio), Buondono, Cignola. A disposizione: Angelino, Amabile, Leone, Scerbo. Allenatore: A. Perfetto

Marcatori: 3’ pt Montinaro, 32’ st Cipressa

Ammoniti: Fattoruso

Arbitro: Matteo Vittorio Perrone della sez. di Lecce