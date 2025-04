Squadra al lavoro questa mattina al Via del Mare in vista della 32ª giornata della Serie A Enilive, che vedrà i giallorossi impegnati sabato sera alle 20:45 all’Allianz Stadium con la Juventus.

Per la giornata di domani mister Giampaolo ha fissato la seduta di rifinitura nel pomeriggio, a porte chiuse, al Via del Mare prima della partenza alla volta di Torino.



Clicca QUI per tutte le info biglietteria per il Settore Ospiti dell’Allianz Stadium di Torino per la gara Juventus - Lecce, in programma sabato alle ore 20:45.