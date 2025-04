L’U.S. Lecce comunica che, come stabilito dall’ordinanza del Prefetto di Torino del 04 aprile 2025, per l’incontro Juventus - Lecce in programma sabato 12 aprile 2025 ore 20.45, presso l’Allianz Stadium di Torino sono state adottate le seguenti misure:

il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Lecce, anche se in possesso della fidelity card dell’U.S.Lecce, ad esclusione dei possessori dei possessori della fidelity card della Juventus FC, emessa in data anteriore al 03 aprile 2025 e contestuale annullamento dei biglietti già venduti;

la vendita dei tagliandi per la Tribuna Ospiti ai soli possessori della fidelity card rilasciata dall’USLecce, ovunque residenti tranne che nella provincia di Lecce;

l’inibizione alla vendita dei tagliandi nelle ricevitorie e in generale in tutti gli altri punti fisici della provincia di Lecce;

l’incedibilità dei tagliandi di accesso.

La vendita sarà attiva fino alle ore 19.00 di venerdì 11 aprile.

Prezzo Tagliando: INTERO € 35,00 + commissioni web.

Prezzo Tagliando: INTERO € 35,00 + commissioni web.

Modalità di vendita: i biglietti del settore Ospiti potranno essere acquistati collegandosi al seguente link: https://tickets.juventus.com/it/calendar/events/?f=1

Capienza settore Ospiti: 1.016 posti (settore 110, primo anello).

In relazione a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con nota nr. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (e nr. 26/2012) in merito alla richiesta di introduzione degli striscioni, i tifosi ospiti potranno far pervenire le istanze di introduzione materiale da tifo presso l’Allianz Stadium, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni, all’indirizzo e-mail [email protected].

Nel caso di utilizzo di striscioni già inseriti nell'albo nazionale pubblicato sul sito dell'O.N.M.S., non è necessaria la richiesta dell'autorizzazione ma permane l'obbligo di comunicazione alla squadra ospitante, anche per tramite dello SLO.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito ufficiale della Juventus Football Club: https://www.juventus.com/it/regolamenti