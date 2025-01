Di seguito i risultati e i marcatori delle gare disputate dal Settore Giovanile giallorosso.

Sconfitta nel finale per la formazione Primavera 1 nella gara con il Monza, per i giallorossi a segno Delle Monache che ha realizzato il suo quarto gol in campionato. Under 18 ed Under 17 sconfitte rispettivamente da Bologna e Roma, turno di sosta per le formazioni Under 16, Under 15 ed Under 14.



PRIMAVERA 1

Lecce - Monza 1-2

7’ pt Zanaboni

8’ st Delle Monache

49’ st Nene

UNDER 18

Bologna - Lecce 5-0

2’ pt Mioli

6’ pt Negri

18’ pt Vassallo

28’ pt Mazzetti

34’ st Armanini

UNDER 17

LECCE 0 - Roma 2

43' pt Teixeira Falcetta

22' st Paul

UNDER 16

Sosta

UNDER 15

Sosta

UNDER 14

Sosta