Giallorossi della formazione Under 17 in campo alle 11:00 al Centro Sportivo “Kick Off" di Cavallino (LE) per la 9ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, Lecce - Lazio.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Penev, Mele, Muya (30’ st Pelivanov), Longo, Guida (11’ st Parente), Palmieri (11’ st Trio), Lerga (30’ st Sergi), Candido (20’ st Maiotti), Margheriti (11’ st Persano), Marrocco ©, Voglino (20’ st Villa). A disposizione: Ciaccia, Bozzolo. Allenatore: Fabio Marrocco

Lazio: Russi, Buonafede, Macerata, De Fraia © (43’ st Lombardi), Di Marzio, Margheri, Noto (30’ st Palacinca), De Cortes (30’ st Di Claudio), Polinari, Callara’, Zangari (22’ st Calvani). A disposizione: Fantasia, Iovane, Parla, Romanelli, Alessandrini. Allenatore: Gianluca Procopio

Marcatori: 6’ pt Callara’, 16’ pt Marrocco, 45’ pt Zangari, 8’ st Polinari

Ammoniti: Candido, Noto

Espulsi: Polinari

Recupero: 3’ st

Arbitro: Alessandro Pio Carpentiere della sez. di Barletta

Assistenti: Giuseppe Dellaquila della sez. di Barletta - Fabio Santo della sez. di Barletta