Giallorossi in campo alle 18:00 al Via del Mare per la 28ª giornata della Serie A Enilive, Lecce - Milan.

Questo il tabellino del match:

Lecce: Falcone, Berisha (11’ st Pierret), Baschirotto ©, Morente (37’ st Banda), Krstović, Guilbert, Helgason (28’ st Ramadani), Jean, Gallo, Coulibaly (37’ st Rebić), Pierotti (28’ st Veiga). A disposizione: Früchtl, Samooja, Gaspar, Rafia, N’Dri, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Kaba, Sala. Allenatore: Marco Giampaolo

Milan: Sportiello, Gimenez (17’ st Abraham), Pulisic, Reijnders, Hernandez ©, Jimenez (1’ st Leão), Thiaw, Walker (30’ st Walker), Bondo (17’ st João Félix), Gabbia, Musah (30’ st Sottil). A disposizione: Nava, Torriani, Jović, Chukwueze, Tomori, Florenzi, Bartesaghi, Terracciano. Allenatore: Sérgio Conceição

Marcatori: 7’ pt Krstović, 14’ st Krstović, 23’ st Gallo (aut.), 28’ st Pulisic (rig.), 36’ st Pulisic

Ammoniti: 42’ pt Berisha, 44’ st Abraham, 46’ st Krstović

Recupero: 4’ pt - 4’ st

Spettatori: 25.753 di cui 21.726 abbonati



Arbitro: Daniele Doveri sez. di Roma 1

Assistenti: Vittorio Di Gioia sez. di Nola - Francesca Di Monte sez. di Chieti

IV Ufficiale: Luca Massimi sez. di Termoli

VAR: Daniele Chiffi sez. di Padova

AVAR: Valerio Marini sez. di Roma 1