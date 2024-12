La squadra, dopo il successo ottenuto ieri nella gara con il Monza, è stata impegnata al mattino in una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA. Lavoro di scarico per i giallorossi in campo ieri, allenamento regolare per il resto del gruppo.

Hanno svolto terapie Banda, Gallo e Gaspar mentre Bonifazi e Pierret sono stati impegnati in un lavoro personalizzato.

Per la giornata di domani il tecnico Giampaolo ha concesso un giorno di riposo con la ripresa che è in programma mercoledì con una doppia seduta ad Acaya.



È attiva da questa mattina la vendita dei biglietti per la gara Lecce - Lazio, 17ª giornata della Serie A Enilive, in programma sabato 21 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Via del Mare. Clicca QUI per tutte le info.