Giallorossi della formazione Under 18 in campo alle 11:00 al Centro sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 7ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, Lecce - Lazio.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Verdosci, Arsena, Palmieri, Di Pasquale, Longo, Russo © (25’ st Vitale), Perrone, Spinelli, Esposito, Leo (45’ st Paglialunga), Martano (22’ st Liccardi). A disposizione: Bernardi, Dell’Anna, Bleve. Allenatore: Simone Schipa

Lazio: Giacomone, Torbidoni, Di Bartolomeo, Francioli, Pernaselci ©, Iorio (1’ st Lauri), Scuto, Battisti, Montano, Milillo (41’ st Fazio), Curzi (22’ st Carbone). A disposizione: Turrini, Trifelli, Mola, Mazzara, Miconi, Boccardelli. Allenatore: Francesco Punzi

Marcatori: 33’ st Montano, 39’ st Battisti (autogol), 49’ st Fazio

Ammoniti: Spinelli, Di Pasquale, Battisti

Arbitro: Nico Valentini della sez. di Brindisi

Assistenti: Nicola De Candia della sez. di Bari - Stefano Sibilio della sez. di Brindisi