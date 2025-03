Giallorossi della formazione Under 17 in campo alle 10:30 allo Stadio “Pasqualino Stadium" di Carini (PA) per l’8ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, Palermo - Lecce.

Questo il tabellino dell'incontro:

Palermo: Florulli, Squillacioti, Di Gegorio, Rinella, Puccio, Di Nallo (44’ st Vivona), La Mantia, Ribaudo, Falco (37’ st Vella), Terranova, Nicolosi. A disposizione: Pizzuto, Trapani, Scarantino, Morabito. Allenatore: Dario Golesano

Lecce: Penev, Basile, Bozzolo, Longo, Guida (17’ st Sergi), Trio, Lerga (31’ st Voglino), Candido (31’ st Villa), Esposito, Marrocco © (12’ st Margheriti), Popescu (12’ st Parente). A disposizione: Costantini, Muya, Mele, Maiotti. Allenatore: Fabio Marrocco

Marcatori: 2’ pt Esposito, 22’ st Nicolosi

Ammoniti: Guida, Rinella

Espulsi: Esposito

Arbitro: Davide Patti della sez. di Brindisi

Assistenti: Alessandro Rallo della sez. di Marsala - Gianmarco Valenti della sez. di Palermo