Di seguito il programma delle gare del Settore Giovanile giallorosso.

La formazione Primavera 1 sarà impegnata sabato mattina in trasferta a Bologna nella gara valevole la 33ª giornata di campionato. L’Under 18 giocherà a Parma domenica mattina mentre l’Under 17 sarà impegnata sabato a Catanzaro. Le formazioni Under 16 ed Under 15 ospiteranno i pari età del Catanzaro nella giornata di domenica mentre l’Under 14 si prepara ad affrontare la seconda fase del Campionato Nazionale Under 14 Pro.

Questo il programma dettagliato:

PRIMAVERA 1

Bologna - Lecce

Sabato 12 aprile ore 11.00

Centro Sportivo Crespellano (BO)

UNDER 18

Parma - Lecce

Domenica 13 aprile ore 11.00

Mutti Training Center, Collecchio (PA)

UNDER 17

Catanzaro - Lecce

Sabato 12 aprile ore 11.00

Centro Tecnico Federale, Catanzaro (CZ)

UNDER 16

Lecce - Catanzaro

Domenica 13 aprile ore 13.00

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)

UNDER 15

Lecce - Catanzaro

Domenica 13 aprile ore 11.00

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)

UNDER 14

Fine prima fase