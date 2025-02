Giallorossi in campo alle 18:00 al Via del Mare per la 24ª giornata della Serie A Enilive, Lecce - Bologna.

Questo il tabellino del match:



Lecce: Falcone, Baschirotto ©, Morente (25’ Karlsson), Krstović, Guilbert, Helgason (34’ st Berisha), Jean, Ramadani (25’ st Pierret), Gallo, Coulibaly, Pierotti (44’ st N’Dri). A disposizione: Früchtl, Samooja, Scott, Rebić, Rafia, Veiga, Burnete, Tiago Gabriel, Kaba, Sala. Allenatore: Marco Giampaolo

Bologna: Skorupski, Freuler (38’ st Moro), Castro, Ndoye, Casale, Pobega, Lykogiannis (38’ st Miranda), Lucumí, De Silvestri (11’ st Holm), Dominguez (11’ st Cambiaghi), Fabbian (30’ st Dallinga). A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Calabria, El Azzouzi, Aebischer, Beukema, Pedrola. Allenatore: Vincenzo Italiano

Ammoniti: 16’ st Freuler, 49’ st Pobega

Recupero: 4’ pt - 6’ st

Spettatori: 24.910 di cui 21.726 abbonati



Arbitro: Francesco Fourneau sez. di Roma 1

Assistenti: Dario Cecconi sez. di Empoli - Filippo Bercigli sez. di Firenze

IV Ufficiale: Daniele Rutella sez. di Enna

VAR: Michael Fabbri sez. di Ravenna

AVAR: Francesco Meraviglia sez. di Pistoia