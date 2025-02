Giallorossi della formazione under 14 in campo alle 16:00 allo Stadio “Alberto Pinto” di Caserta (CE) per la 2ª giornata di ritorno del Campionato Giovanissimi professionisti Under 14 Pro Gruppo 7, Casertana - Lecce.

Questo il tabellino dell’incontro:

Casertana: Garofalo, Fierro (9’ st Calomino), Prisco, Gentile ©, Amoroso, Mele, Matrone (20’ st Di Sivo), Salzano (13’ st Di Chiara), Tizzano, Piscopo, Bortone (1’ st Tartaglione). A disposizione: Perrone, D’Angelo, Farina. Allenatore: Francesco Giammetta

Lecce: Mele, Rizzo A., Turchiarulo, Leo (11’ st Greco), Strada (11’ st Colaci), Sicuro, Marra, Fall ©, Di Tana (25’ st Marulli), Favale (25’ st Capobianco), Montanaro (38’ st Romano). A disposizione: Rizzo P., Casalino, Diarra, Spedicato. Allenatore: Massimo Manca

Marcatori: 27’ pt Favale, 3’ st Fall, 31’ st Tartaglione

Ammoniti: Piscopo, Matrone

Espulsi: Greco

Arbitro: Alessandro Piccolo della sez. di Napoli