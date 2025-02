I giallorossi, rientrati nella notte dalla trasferta di Parma, si sono ritrovati nella tarda mattinata di oggi per una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA.

Lavoro di scarico per chi ha preso parte alla gara vinta ieri sera, allenamento regolare per il resto del gruppo. Assente in permesso Dorgu, assente Marchwiński, i calciatori Banda, Berisha e Gaspar hanno svolto un lavoro personalizzato, terapie per Rafia.

La squadra riprenderà la preparazione in vista della gara con il Bologna nella giornata di martedì, quando è in programma un allenamento pomeridiano ad Acaya.



Partirà alle ore 10:00 di lunedì la vendita dei biglietti per la gara Lecce - Bologna, 24ª giornata della Serie A Enilive, in programma domenica 9 febbraio alle ore 18:00 al Via del Mare. Clicca QUI per tutte le info.