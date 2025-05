Di seguito i risultati e i marcatori delle gare disputate dal Settore Giovanile giallorosso.

La formazione Primavera 1, dopo quattro risultati utili, è stata fermata dal Sassuolo nella gara valevole la penultima giornata di campionato mentre l'Under 18 ha superato la Sampdoria ottenendo il terzo successo consecutivo. Vittoria in trasferta sul campo del Napoli per l'Under 14 che non basta però per passare il turno ed accedere alle Final Four nazionali.

PRIMAVERA 1

Sassuolo - Lecce 2-0

25’ st Parlato

26’ st Knezovic

UNDER 18

Lecce - Sampdoria 2-1

15’ pt Perrone

35’ pt Spinelli

27’ st Recagno