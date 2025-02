Giallorossi della formazione Under 16 in campo alle 12:30 al Centro Sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 6ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 16 Girone C, Lecce - Frosinone.

Questo il tabellino dell’incontro:

Lecce: Lupo, Cancella (33’ st Bianco), Danese, Mariano ©, Parisi, De Vita, Persano, Miccoli, Arcuti (20’ st Bottalico), Falbo (14’ st Serra), Buzzerio (20’ st Spaseski). A disposizione: Fontanarosa, Pambuca, Lattanzio, Schito, Specchia. Allenatore: Paolo Castelluzzo

Frosinone: Lombardi, Trulli, Maggiora (15’ st Danieli), Anzidei, Riggi ©, Agostini, Bonanno (25’ st Barboni), Marchetti (1’ st Esposito), Eulisi, Casagrande (33’ st Giurdanella), Taddei (15’ st Pugliatti). A disposizione: Scordari, Frani, Crescimbeni, Cimaglia . Allenatore: Davide Centioni

Marcatori: 41’ st Eulisi

Ammoniti: Parisi, Buzzerio, Serra, Eulisi, Esposito

Recupero: 4’ st

Arbitro: Mattia Celli della sez. di Bari

Assistenti: Francesco Di Muzio della sez. di Foggia - Giuseppe Francesco A. Magnifico della sez. di Bari