Squadra impegnata questa mattina in una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara di sabato con la Roma allo Stadio Olimpico.

Assenti Banda e Bonifazi, terapie per Gallo e Marchwiński, mentre Pierret è stato impegnato in un lavoro personalizzato.

Per la giornata di domani il tecnico Marco Giampaolo ha fissato l’allenamento di rifinitura nel pomeriggio, a porte chiuse, al Via del Mare prima della partenza alla volta di Roma.