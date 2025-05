Giallorossi della formazione Under 18 in campo alle 11:00 al Comunale di Elmas (CA) per la 17ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 18 Serie A e B, Cagliari - Lecce.

Questo il tabellino dell'incontro:

Cagliari: Are (28’ st Frau), Ornano (28’ st Corona), Tronci (14’ st Picchedda), Pierangeli, Nuvoli, Pintus, Usai (28’ st Catta), Bortolato (14’ st Lai), Saddi ©, Smeraldi (28’ st Floris), Saba (14’ st De Cintio). A disposizione: Cissokho, Piga. Allenatore: Marco Mancosu

Lecce: Penev (39’ st Lupo), Zanotel (19’ st Arsena), Trio, Parente, Longo, Bozzolo, Perrone (19’ st Candido), Spinelli (46’ st Guida), Esposito (39’ st Milanese), Di Pasquale © (46’ st Marrocco), Stanciu (19’ st Persano). A disposizione: Basile, Martano. Allenatore: Simone Schipa

Marcatori: 2’ st Di Pasquale, 38’ pt Perrone, 47’ st Di Pasquale, 2’ st Saba

Ammoniti: Candido

Arbitro: Andrea Senes della sez. di Cagliari

Assistenti: Mauro Ignazio Cordeddu della sez. di Cagliari - Nicola Mascia della sez. di Cagliari