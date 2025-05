L’U.S. Lecce comunica che è attiva la vendita dei biglietti del settore ospiti validi per la gara del campionato di Serie A Enilive 2024/2025 Lazio - Lecce (data e orario in attesa di definizione da parte della Lega Serie A).

Sarà possibile acquistare i titoli fino alle ore 19.00 (giorno in attesa di definizione in base a quando verrà disputata la gara).

Prezzo Tagliandi

Il costo di un singolo tagliando è di € 30,00 e, per il Settore Ospiti, è prevista un’unica tariffa di prezzo senza distinzioniper fasce d’età. I bambini di 4 anni nati dal 01/01/2021 accedono allo stadio gratuitamente e senza tagliando.



Punti Vendita

- ON-LINE circuito Vivaticket al seguente link: https://sslazio.vivaticket.it/

- Punti vendita Vivaticket



Restrizioni per la vendita del Settore Ospiti

- Come da determina dell’Osservatorio n. 22/25 del 13/5/25, vendita dei tagliandi per i residenti della Provincia di Lecce esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione – tessera del tifoso della società sportiva U.S. Lecce.

- I residenti delle altre province e regioni d’Italia , potranno acquistare il settore ospiti senza alcun obbligo di tessera del tifoso.

- Divieto del cambio nominativo.



Introduzione striscioni

Per introdurre allo stadio uno striscione o megafoni e tamburi, è necessario compilare il modulo disponibile al seguente link ( https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:75146452-91b8-4f54-b7a9-571bc129c62d ) ed inviarlo a mezzo mail a: [email protected] .



Capienza e accessi

Settore Ospiti – Distinti Sud Ovest - Ingresso dal n. 15 al n. 17 (rosa) - (Capienza 5.600 posti).