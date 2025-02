Giallorossi della formazione Under 16 in campo alle 15:00 al Centro Sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 4ªgiornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 16 Girone C, Lecce - Bari.

Questo il tabellino dell’incontro:

Lecce: Lupo, Cancella, Danese, Mariano ©, Parisi, De Vita, Persano, Miccoli, Arcuti (17’ st Serra), Falbo (36’ st Nisi), Buzzerio (36’ st Pambuca). A disposizione: Fontanarosa, Specchia, Rollo, Bianco, Spaseski, Schito. Allenatore: Andrea Giannuzzi

Bari: Cipolla, Picciotti, Caputo ©, Iacobbi, Errico, Silvestro, Amorisco (17’ st Gisonda), Grimaldi, Felice, Illuzzi (1’ st De Ruvo), Valoroso (1’ st Petraniello). A disposizione: Loiacono, Capodagli, Napoleone, Rizzi, Calculli, Scattarelli. Allenatore: Davide Berti

Marcatori: 6’ pt Cancella, 26’ st Persano (Rig.)

Ammoniti: Cancella, Parisi, Buzzerio, De Ruvo, Valoroso

Recupero: 1’ pt - 4’ st

Arbitro: Lorenzo Spluga della sez. di Brindisi

Assistenti: Gianmarco Spagnolo della sez. di Lecce - Massimiliano Miccoli della sez. di Bari