I giallorossi di mister Scurto, dopo aver superato nel turno precedente la Salernitana per 5-0, scenderanno in campo domani mattina alle ore 11:00 al DEGHI Sport Center di San Pietro in Lama (LE) per affrontare la gara con il Venezia, valevole i sedicesimi della Coppa Italia Primavera.

Modalità di accesso al DEGHI Sport Center:

L’accesso del pubblico sarà libero fino ad esaurimento della capienza dell'impianto sportivo.