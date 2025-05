Di seguito il programma delle gare del Settore Giovanile giallorosso.

La formazione Primavera 1, che ha ottenuto la matematica permanenza nel massimo campionato dopo la gara vinta a Torino, ospiterà sabato mattina l’Empoli. Gara in programma lunedì mattina in casa con la Roma per l’Under 18, reduce dal successo con l’Inter, mentre l’Under 14 sarà impegnata in trasferta con la Roma sabato mattina.



Questo il programma dettagliato:

PRIMAVERA 1

Lecce - Empoli

Sabato 3 maggio ore 11.00

Deghi Center, San Pietro in Lama (LE)

UNDER 18

Lecce - Roma

Lunedì 5 Maggio ore 11.00

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)

UNDER 14

Roma - Lecce

Sabato 3 maggio ore 10.00

C.S. “Bernardini”, Roma (RM)