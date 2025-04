Giallorossi in campo alle 15:00 al Via del Mare per la 33ª giornata della Serie A Enilive, Lecce - Como.

Questo il tabellino del match:



Lecce: Falcone, Gaspar, Baschirotto ©, Morente (23’ st Banda), Krstović, Helgason (9’ st Pierret), Veiga, Ramadani (34’ st Rebić), Gallo, Coulibaly (1’ st Berisha), Pierotti (9’ st N’Dri). A disposizione: Früchtl, Samooja, Rafia, Guilbert, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Kaba, Sala. Allenatore: Marco Giampaolo

Como: Butez, Kempf, Goldaniga, Douvikas (37’ st Gabrielloni), Ikoné (23’ st Strefezza), Perrone (37’ st Engelhardt), Vojvoda, Da Cunha, Diao, Valle (46’ pt Moreno), Paz (37’ st Caqueret). A disposizione: Reina, Iovine, Alli, Cutrone, Jack, Fadera, Braunöder, Smolcic, Van der Brempt, Azon. Allenatore: Francesc Fàbregas



Marcatori: 36’ pt Diao, 39’ st Goldaniga, 47’ st Diao

Ammoniti: 21’ pt Coulibaly, 42’ pt Valle, 50’ pt Ikoné, 50’ pt Krstović, 10’ st Goldaniga, 28’ st Perrone, 38’ st Berisha

Recupero: 4’ pt - 5’ st

Spettatori: 28.181 di cui 21.726



Arbitro: Simone Sozza sez. di Seregno

Assistenti: Alessandro Giallatini sez. di Roma 2 - Valerio Colarossi sez. di Roma 2

IV Ufficiale: Simone Galipò sez. di Firenze

VAR: Valerio Marini sez. di Roma 1

AVAR: Michael Fabbri sez. di Ravenna