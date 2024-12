Giallorossi della formazione Under 18 impegnati questa mattina alle 11:00 al Centro Sportivo “Konami Youth Development Center” di Milano (MI) per la 13ª giornata del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, Inter - Lecce.



Questo il tabellino dell'incontro:



Inter: Biz, Conti (37’ st Nenna), Verre (26’ st Carbonara), Putsen, Bovio, Luchetti (37’ st Breda), Humanes Gomez (22’ st Grisoni Fasana), Kartelo (26’ st La Torre), Iddrissou ©, Cerpelletti, Moressa. A disposizione: Michielan, Patelli, Carrara, Kukulis. Allenatore: Benny Carbone



Lecce: Cadar, Zanotel, Liccardi (10’ st Arsena), Di Pasquale, Russo ©, Bozzolo, Perrone, Spinelli, Esposito, Leo (16’ st Marrocco), Stanciu. A disposizione: Bernardi, Dell’Anna, Pantaleo, Martano, Milanese, Thomakos, Lenghel. Allenatore: Simone Schipa



Marcatori: 15’ pt Di Pasquale, 20’ pt Gomes, 29’ pt Putsen, 2’ st Esposito, 16’ st Iddrissou, 44’ st Moressa

Ammoniti: Cerpelletti, Bozzolo, Di Pasquale, Esposito, Nenna

Espulsi: Nenna

Arbitro: Liberato Maione della sez. di Ercolano

Assistenti: Domenico Damato della sez. di Milano - Luigi Fabrizio D’Orto della sez. di Busto Arsizio