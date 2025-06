L’U.S. Lecce, in collaborazione con l’Associazione ConSLAncio Onlus, aderisce alla Giornata Mondiale sulla SLA in programma oggi 21 giugno.

L’esterno della Tribuna Centrale dello Stadio Via del Mare si colora di verde: un gesto simbolico per accendere i riflettori sull’importanza dell’assistenza alle persone affette da SLA, sul supporto alle loro famiglie e sulla necessità di continuare a finanziare la ricerca scientifica. Un impegno volto a promuovere modelli efficaci di assistenza socio-sanitaria e a garantire il diritto a cure adeguate, ospedaliere e territoriali, in grado di affrontare la complessità della malattia.

La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce irrimediabilmente i motoneuroni. In Italia, sono affette da SLA oltre 6.000 persone. Le cause della malattia non sono ancora note e non sono quindi disponibili terapie in grado di arrestarne la progressione.

Un sentito ringraziamento a KKStore e ad Antonio Marando per il prezioso contributo alla realizzazione dell’impianto di illuminazione.