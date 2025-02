La preparazione dei giallorossi in vista della gara di venerdì con la Fiorentina è proseguita questo pomeriggio con un allenamento al Via del Mare. Alla seduta odierna hanno regolarmente preso parte Gallo e Helgason. Lavoro personalizzato per Pierotti. A riposo Marchwiński.

Domani pomeriggio è in programma la rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare, prima della partenza per Firenze.