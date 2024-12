Giallorossi della formazione Under 18 impegnati questa mattina alle 10:30 al Centro Sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 14ª giornata del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, Lecce - Monza.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Cadar, Zanotel, Pantaleo, Di Pasquale, Russo ©, Bozzolo, Perrone, Spinelli (48’ st Arsena), Esposito (48’ st Milanese), Marrocco (12’ st Leo), Martano (32’ st Lenghel). A disposizione: Bernardi, Liccardi, Paglialunga, Dell’Anna. Allenatore: Simone Schipa

Monza: Vailati, Zanni (24’ st Colombo), Bellia, Caprotti, Mele (6’ st Porta), Monguzzi, Bonaiuto, Rossini (36’ st Lazzari), Fumagalli (24’ st Del Luca), Principe ©, Attinasi (36’ st Brancesco). A disposizione: Montagna, Stante. Allenatore: Luca Marin

Marcatori: 9’ pt Zanni, 3’ st Principe, 11’ st Di Pasquale (rig), 33’ st Perrone, 42’ st Bozzolo

Ammoniti: Russo, Mele, Rossini, Colombo

Arbitro: Nico Valentini della sez. di Brindisi

Assistenti: Gianmarco Sorgente della sez. di Taranto - Giuseppe Francesco A. Magnifico della sez. di Bari