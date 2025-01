È ripresa oggi con una doppia seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA la preparazione dei giallorossi in vista della gara con l’Inter, in programma domenica alle 18:00 al Via del Mare. Contro i nerazzurri il tecnico Giampaolo dovrà fare a meno dello squalificato Rebić, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Assente Marchwiński, hanno svolto un lavoro personalizzato Banda, Berisha e Gaspar mentre Rafia prosegue con le terapie. Gallo ha ripreso ad allenarsi gradualmente con il resto della squadra.

La preparazione proseguirà domani con un allenamento mattutino al Via del Mare.

Prosegue la vendita dei biglietti per la gara Lecce - Inter, 22ª giornata della Serie A Enilive. Clicca QUI per tutte le info.