Di seguito i risultati e i marcatori delle gare disputate dal Settore Giovanile giallorosso.

La formazione Primavera 1, dopo aver ottenuto la qualificazione alla semifinale della Coppa Italia Primavera, è stata fermata dall'Inter nella gara valevole la 24ª giornata di campionato. Pareggio in rimonta a Genova per l'Under 18, vittoria con il Cosenza per l'Under 17. L'Under 16 ha vinto per 2-0 il derby con il Bari, sconfitta per l'Under 15. Vince ancora l'Under 14, che ha superato in trasferta la Casertana.

PRIMAVERA 1

Inter - Lecce 3-0

11’ pt De Pieri

37’ pt Bovo

21’ st Berenbruch

UNDER 18

Genoa - Lecce 2-2

21’ pt Taieb

32’ pt Spicuglia

11’ st Di Pasquale (Rig.)

29’ st Esposito

UNDER 17

Lecce - Cosenza 1-0

40' pt Candido

UNDER 16

Lecce - Bari 2-0

6’ pt Cancella

26’ st Persano (Rig.)

UNDER 15

Lecce - Bari 1-3

28’ pt Desiate

32’ pt Dibenedetto (Rig.)

42’ pt Dibenedetto

4’ st Mastrapasqua

UNDER 14

Casertana - Lecce 1-2

27’ pt Favale

3’ st Fall

31’ st Tartaglione