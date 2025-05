Squadra impegnata in un allenamento mattutino all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della 36ª giornata della Serie A Enilive, che vedrà i giallorossi in campo a Verona domenica alle 15:00.

Assenti Jean e Marchwiński, è rimasto a riposo Rafia per uno stato febbrile mentre Krstović ha proseguito con il lavoro personalizzato. Burnete e Rebić si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo.

Domani è in programma un allenamento al mattino al Via del Mare.

Clicca QUI per tutte le info biglietteria relative al Settore Ospiti dello Stadio “Bentegodi” di Verona per la gara Hellas Verona - Lecce.