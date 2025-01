Di seguito il programma delle gare del Settore Giovanile giallorosso.

La formazione Primavera 1, dopo le vittorie ottenute nelle ultime tre gare con Cagliari, Roma ed Hellas Verona sarà impegnata con il Cesena domenica mattina alle 11:00 nella prima gara del girone di ritorno. L’Under 18 di mister Schipa, reduce dal successo con il Cagliari, ospiterà lunedì il Sassuolo mentre osserverà un turno di sosta l’Under 17. Impegno con i pari età della Fiorentina domenica mattina per le formazioni Under 16 ed Under 15, i ragazzi dell’Under 14 ospiteranno invece il Cosenza sabato pomeriggio.



Questo il programma dettagliato:

PRIMAVERA 1

Lecce – Cesena

Domenica 19 Gennaio ore 11:00

Deghi Center, San Pietro in Lama (LE)

UNDER 18

Lecce – Sassuolo

Lunedì 20 Gennaio ore 10:30

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)

UNDER 17

Sosta

UNDER 16

Lecce - Fiorentina

Domenica 19 Gennaio ore 11:30

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)

UNDER 15

Lecce - Fiorentina

Domenica 19 Gennaio ore 09:30

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)

UNDER 14

Lecce - Cosenza

Sabato 18 Gennaio ore 14:30

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)