Giallorossi della formazione Primavera in campo alle 11:00 allo Stadio "Deghi Center” di San Pietro in Lama (LE) per la 29ª giornata del Campionato Primavera 1, Lecce - Hellas Verona.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Rafaila, Esposito, Addo, Pehlivanov, Gorter, Kovac, Yilmaz (31’ st Winkelmann), Delle Monache © (31’ st Mboko), Ubani, Scott, Knutsen. A disposizione: Verdosci, Agrimi, Pacia, Minerva, Vitale, Paglialunga, Spinelli, Dell’Anna, Denis. Allenatore: Giuseppe Scurto

Hellas Verona: Magro, Kurti, Dalla Riva © (1’ st Szimionas), Nwanege, Agbonifo, Vermesan, Pavanati, De Battisti (41’ st Vapore), Peci (21’ st Stella), Nwachukwu, Monticelli (21’ st Mogentale). A disposizione: Zouaghi, Popovic, De Rossi, Scharner, Albertini, Philippe, Barry. Allenatore: Paolo Sammmarco

Marcatori: 24’ pt Addo

Ammoniti: 7’ pt De Battisti, 23’ pt Gorter, 9’ st Szimionas, 19’ st Monticelli, 30’ st Nwachukwu

Recupero: 3’ st

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico della sez. di Matera

Assistenti: Andrea Maria Masciale della sez. di Molfetta - Vincenzo Abbinante della sez. di Bari