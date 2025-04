Giallorossi della formazione Under 15 in campo alle 11:00 al Comunale di Casola di Napoli (NA) per la 13ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 15 Girone C, Juve Stabia - Lecce.

Questo il tabellino dell’incontro:

Juve Stabia: Gallifuoco (1’ st Buonaiuto), D’Amato, Brioso, Francione, Greco, Riveccio (13’ st Lamberti), Veneziano (1’ st Quagliarella), Di Bello, Di Letto (1’ st Olivieri), De Micco (1’ st Tambaro), Carbone (1’ st Amaro). A disposizione: Sepe, Di Sarra, Guillari. Allenatore: Eugenio Romano

Lecce: Belloni (7’ st Mandorino), De Lauro (23’ st Costa), Okoumassoun (7’ st Tundo), Cafasso, Avvisati, Sergi (7’ st D’Agostino), Cipressa, Raffo (16‘ st Carluccio), Desiate, Plací (16’ st De Vito), Torsello (7’ st Scotti). A disposizione: Mandorino, Costa, Turlizzi. Allenatore: Emanuele Antonucci

Marcatori: 18’ pt Cipressa, 30’ pt Plací, 37’ pt Cipressa (rig.), 4’ st Torsello, 26’ st Tambaro

Ammoniti: Okoumassoun, Avvisati, D’Agostino, Mandorino, Greco, Lamberti, Quagliarella

Arbitro: Samuel Di Cataldo della sez. di Nola

Assistenti: Gaetano Longobardi della sez. di Salerno - Alessandro Paolantoio della sez. di Battipaglia