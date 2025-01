I giallorossi della Primavera allenati da mister Scurto si qualificano ai Quarti di Finale di Coppa Italia, superando la Roma in rimonta e in inferiorità numerica per le espulsioni nel secondo tempo di Delle Monache e Kodor. Decidono i gol di Pehlivanov prima dell’intervallo e di Bertolucci al 7 della ripresa. Ai quarti il Lecce affronterà la vincente di Sassuolo - Hellas Verona.

Questo il tabellino del match

Roma - Lecce Ottavi di Finale della Coppa Italia Primavera, fischio d’inizio ore 12:00 Stadio "Tre Fontane” di Roma (RM).

Roma: Jovanovic, Sangare, Seck (42’ st Della Rocca), Marazzotti (10’ st Romano), Mlakar, Coletta, Reale ©, Di Nunzio, Litti (26’ st Cama), Bah (26’ st Sugamele), Zefi (10’ st Misitano). A disposizione: Kehayov, Nardin, Ivkovic, Marchetti, Zinni, Arduini. Allenatore: Gianluca Falsini

Lecce: Rafaila, Esposito ©, Addo, Pehlivanov, Gorter, Kovac (49’ st Winkelmann), Agrimi (41’ st Pacia), Delle Monache, Ubani, Minerva (41’ pt Denis), Bertolucci (41’ st Kodor). A disposizione: Sakho, Verdosci, Russo, Yilmaz, Regetas, Lami, Pejazic. Allenatore: Giuseppe Scurto

Marcatori: 19’ pt Bah, 47’ pt Pehlivanov, 12’ st Bertolucci

Ammoniti: 18’ pt Minerva, 5’ st Di Nunzio, 43’ st Kodor

Espulsi: 40’ st Delle Monache, 51’ st Kodor

Recuperi: 2’ pt - 5’ st

Arbitro: Filippo Colannino della sez. di Nola Assistenti: Diego Spatrisano della sez. di Cesena - Luigi Ferraro della sez. di Frattamaggiore