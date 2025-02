È ripresa oggi la preparazione dei giallorossi con una doppia seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara di venerdì a Firenze, anticipo della 27ª giornata della Serie A Enilive.

Lavoro personalizzato per Helgason (costretto a saltare l’ultima gara con l’Udinese a causa di un affaticamento muscolare), Gallo e Pierotti. Assente Marchwiński.

La squadra proseguirà il lavoro domani mattina con una seduta di allenamento al Via del Mare.