Giallorossi della formazione under 14 in campo alle 16:00 al Centro sportivo “Settore B” di Crotone (KR) per la 4ª giornata di ritorno del Campionato Giovanissimi professionisti Under 14 Pro Gruppo 7, Crotone - Lecce.

Questo il tabellino dell’incontro:

Crotone: Borrelli, Borghetti (22’ st Battaglia), Riolo (34’ st Falzetta), Fiore ©, Boccia (8’ st Romeo), Mercuri (12’ st Pagliuso), Marturano (22’ st Messina M.), Strangio, Guaglianone (34’ st Mercurio), Misuraca, Ceraudo (12’ st Lozz). A disposizione: Madia, Messina A. Allenatore: Francesco Ciordo

Lecce: Mele (29’ st Piccinno), Rizzo, Turchiarulo (21’ st Romano), Colaci (26’ st Marulli), De Felice (29’ st Strada), Sicuro, Marra (26’ st Capobianco), Fall ©, Di Tana (21’ st Favale), Greco (29’ st Costantini), Montinaro. A disposizione: Capobianco, Diarra. Allenatore: Massimo Manca

Marcatori: 2’ pt Fall, 19’ pt Montinaro, 3’ st De Felice, 5’ st Fall, 12’ st Strangio, 18’ st De Felice, 21’ st Marra, 34’ st Marulli

Ammoniti: Fiore

Arbitro: Giuseppe Saverio De Marco della sez. di Crotone