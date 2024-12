Giallorossi della formazione Under 17 impegnati questo pomeriggio alle 15:30 al Centro Sportivo “Kick Off" di Cavallino (LE) per la 12ª giornata del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, Lecce - Catanzaro.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Penev, Basile, Bozzolo, Longo, Sergi (19’ st De Paolis), Trio, Candido (19’ st Lerga), Popescu (33’ st Margheriti), Parente, Marrocco © (42’ st Maiotti), Voglino (42’ st Villa). A disposizione: Ciaccia, Muya, Mele, Martella. Allenatore: Fabio Marrocco

Catanzaro: Campolo, D’Oppidio © (42’ st Cannataro), Ferrise (33’ st Macri’), Grieco (42’ st Morrone), Misano, Miceli, Geraci (14’ st Mele), Tedeschi (33’ st Panariello), Madia, Fiorentino, Gjoka (14’ st Parisi). A disposizione: Canino, Amato, Crispo. Allenatore: Massimo Cirillo

Marcatori: 30’ st Bozzolo, 40’ st De Paolis

Ammoniti: Longo, Madia

Recupero: 1’ pt - 3’ st

Arbitro: Giorgio Caldararo della sez. di Lecce

Assistenti: Alessandro Tangaro della sez. di Molfetta - Giovanni Sparapano della sez. di Barletta