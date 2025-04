Di seguito i risultati e i marcatori delle gare disputate dal Settore Giovanile giallorosso.

Il gol di Winkelmann nella ripresa ha consentito ai giallorossi della formazione Primavera 1 di ottenere un pareggio sul campo del Bologna. Pareggio in trasferta anche per l’Under 18 a Parma e per l’Under 17 a Catanzaro. Successo in casa con il Catanzaro sia per l’Under 16 che per l’Under 15.

PRIMAVERA 1

Bologna - Lecce 1-1

11’ pt Ravaglioli

23’ st Winkelmann

UNDER 18

Parma - Lecce 2-2

13’ pt Pajsar

25’ st Leo

27’ st Cozzolino

31’ st Parente

UNDER 17

Catanzaro - Lecce 2-2

8' pt Macrì

9' pt Persano

6' st Marrocco

9' st Madia (Rig.)

UNDER 16

Lecce - Catanzaro 4-1

7’ pt Longo (aut.)

36’pt Serra

3’ st Bottalico

23’ st Farago’

38’ st Bottalico

UNDER 15

Lecce Catanzaro 5-0

6’ pt Placì

3’ st Desiate

16’ st Scotti

22’ st Placì

36’ st Turlizzi

UNDER 14

Fine prima fase