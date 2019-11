Al termine della gara di ieri pomeriggio con la Lazio il tecnico Fabio Liverani ha lasciato libera la squadra, fissando la ripresa della preparazione per mercoledì pomeriggio alle ore 16.00 al Via del Mare. È stata annullata l'amichevole con l'Unipomezia per motivi legati alla società laziale. Non saranno presenti i nazionali Majer, Imbula, Shakhov, Vera, Benzar.